Açores com 1.404 casos e 378 recuperações nas últimas 24 horas

A Autoridade Regional de Saúde diagnosticou 1.404 casos de covid-19 nas últimas 24 horas, 378 recuperações e o mesmo número de internamentos (60) de sexta-feira, segundo o boletim divulgado hoje.

Dos 1.404 casos, 947 foram registados em São Miguel, 293 na Terceira, 43 na Graciosa, 37 no Pico, 34 em São Jorge, 25 em Santa Maria, 19 no Faial e seis nas Flores, resultantes de 4.875 análises.

Em São Miguel foram registados 563 casos no concelho de Ponta Delgada, 181 na Ribeira Grande, 119 na Lagoa, 60 na Vila Franca do Campo, 23 no Nordeste e um na Povoação.

Na Terceira foram diagnosticados 210 casos no concelho de Angra do Heroísmo e 83 no concelho da Praia da Vitória.

A Graciosa regista 43 casos no concelho de Santa Cruz, enquanto no Pico foram registados 16 casos no concelho da Madalena, 14 em São Roque e sete nas Lajes.

Em São Jorge foram registados 27 casos no concelho de Velas e sete no concelho da Calheta, enquanto Santa Maria regista 25 casos, o Faial 19 e nas Flores seis.

Estão 60 pessoas internadas nos Açores, sendo 39 no Hospital do Divino Espírito Santo, em São Miguel, cinco dos quais em cuidados intensivos), 17 no Hospital de Santo Espírito, da Terceira, onde estão três pacientes em cuidados intensivos, e quatro no Hospital da Horta, no Faial, com uma pessoa em cuidados intensivos.

Os Açores registam 43.035 casos desde o início da pandemia e 26.039 recuperações, a par de 66 óbitos.

Nas últimas 24 horas foram registadas 378 recuperações, sendo que os Açores registam 16.640 casos ativos, sendo 13.204 em São Miguel, 2.449 na Terceira, 280 no Faial, 217 no Pico, 212 em São Jorge, 188 na Graciosa, 67 em Santa Maria e 23 nas Flores.

De 31 de dezembro de 2020 e até 04 de fevereiro, 207.877 pessoas tinham nos Açores a vacinação primária completa (87,9%) e 92.373 tinham já recebido a dose de reforço (39,1%).

A vacinação pediátrica regista 5.290 inoculações referentes à primeira dose, o que corresponde a 31,1% de um universo de 17.033 crianças entre os 5 e os 11 anos.

As autoridades regionais dos Açores e da Madeira divulgam diariamente os seus dados em relação à pandemia, que podem não coincidir com a informação divulgada no boletim da Direção-Geral da Saúde.

A covid-19 provocou pelo menos 5.710.711 de mortes em todo o mundo desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

Em Portugal, desde março de 2020, morreram 20.127 pessoas e foram contabilizados 2.843.029 casos de infeção, segundo a última atualização da Direção-Geral da Saúde.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China.

A variante Ómicron, que se dissemina e sofre mutações rapidamente, tornou-se dominante do mundo desde que foi detetada pela primeira vez, em novembro, na África do Sul.