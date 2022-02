Equipa de resgate já entrou no túnel para salvar menino preso num poço em Marrocos

A equipa de socorro já entrou no túnel escavado até ao poço onde um menino de 5 anos está preso, desde terça-feira, em Marrocos, e espera encontrar a criança viva, adiantou hoje a AFP.

Segundo a agência de notícias francesa, que se encontra no local, à entrada do túnel estavam ao início da tarde a postos bombeiros e uma ambulância para socorrer Rayan, estando também de prontidão um helicóptero.

O rapaz caiu acidentalmente num poço seco, de 32 metros de profundidade e estreito, de difícil acesso, cavado perto da residência da família na vila de Ighrane, perto da localidade de Bab Berred, na província de Chefchaouen, sendo o seu estado de saúde desconhecido.

Nas últimas imagens captadas dentro do poço, a criança "parecia estar deitada de costas" para o túnel escavado pelo que é "impossível dizer com certeza que está viva", disse à AFP, esta manhã, o chefe da equipa resgate, Abdelhadi Tamrani.

O responsável afirmou ter "grandes esperanças" de extrair Rayan vivo do buraco estreito com 32 metros de profundidade.

Uma das maiores dificuldades da operação foi conseguir fornecer oxigénio e água à criança, o que foi feito através de tubos e garrafas, mas não há certezas de que Rayan conseguiu utilizar aqueles meios.

O trabalho de perfuração de um túnel horizontal foi em grande parte manual e avançou a "ritmo de caracol", descreve a AFP, que salienta que o principal desafio foi evitar deslizamentos de terra.

No local estavam milhares de pessoas em sinal de solidariedade, que acamparam apesar do frio que se faz sentir naquela zona montanhosa do Rif, a uma altitude de quase 700 metros.