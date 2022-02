Menos oito internados com covid-19 na Madeira

Até ao final do dia de ontem, 4 de Fevereiro, estavam internados no Hospital Dr. Nélio Mendonça 69 pessoas com covid-19, menos oito do que no dia anterior. O número de internados nos cuidados intensivos na Madeira (cinco) mantém-se.

De acordo com a informação disponibilizada, a maioria dos doentes internados (46) tem mais de 65 anos. Não obstante, há três doentes internados com menos de 18 anos com complicações associadas à covid-19 e 20 pessoas internadas com idades compreendidas entre os 18 e os 65.

De entre os doentes internados, 21 (o correspondente a 30,4%) não tinham qualquer dose da vacina contra a doença.

No total de internamentos nos hospitais públicos da Região, os doentes covid-19 internados, representam 12% do total de internamentos nos hospitais públicos da Região.

A Madeira contabiliza até à data 178 de doentes com covid-19, segundo o boletim SESARAM.