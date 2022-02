Candidato a líder do PS aponta à Quinta Vigia para "mudar a Madeira"

“Serei o candidato do PS às próximas eleições regionais para mudarmos a Madeira”. O compromisso foi assumido, esta manhã, por Sérgio Gonçalves às várias dezenas de militantes e simpatizantes - incluindo ex-líderes regionais, deputados e presidentes de câmara - que encheram a sala do hotel da Rua do Castanheiro, na apresentação da sua candidatura à liderança do PS.

O deputado e economista deixou claro que o seu adversário “é o PSD, a sua atitude política arrogante e as suas más decisões governativas”. “Não nos iludamos pelo facto do nosso adversário necessitar de uma bengala, nem mesmo pela probabilidade de vir a recorrer a uma espécie de andarilho partidário. Não podemos menosprezar a capacidade política de um partido e de um regime que, de forma musculada, se tem mantido no poder, refém de velhos hábitos e exercendo influência sobre toda a sociedade madeirense”, adiantou.

Sérgio Gonçalves revelou que vai fazer uma ronda pelas concelhias socialistas e que está a preparar uma moção de estratégia geral que se vai afirmar como “verdadeira alternativa política na Região e a única capaz de implementar uma mudança de paradigma de desenvolvimento”. A este respeito, prometeu medidas para combater os principais problemas da Região, casos dos elevados níveis de pobreza, a fraca diversificação da base económica, a crise demográfica resultante do envelhecimento da população, os desequilíbrios de desenvolvimento interno.

Em relação ao relacionamento com a República, afirmou que pretende empenhar-se na revisão da Lei de Finanças Regionais, do Estatuto Político-Administrativo e até da Constituição, mas prometeu fazê-lo com “bom uso da nossa Autonomia, ao contrário daqueles que a utilizam como caixa de ressonância para a sua agenda partidária de contencioso”.

O fundador do PS-Madeira Duarte Caldeira, que é mandatário da candidatura de Sérgio Gonçalves, lamentou que a JS tenha protagonizado uma luta “quase feroz” com o próprio partido e por desafiou a futura liderança a criar uma escola de formação e informação dos jovens. E “já que o povo madeirense gosta de festas”, desafiou a nova direcção a retomar o arraial na Fonte do Bispo já no próximo Verão.