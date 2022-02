Madeira esteve em destaque na 4.ª edição do 'Building The Future'

O principal evento português de transformação digital, 'Building The Future', contou com a participação da Direcção Regional de Educação e da Escola Básica dos 2º e 3º Ciclos do Estreito de Câmara de Lobos.

O evento contou com o patrocínio principal da Microsoft e construção da imatch, tendo decorrido, entre 26 a 28 de Janeiro, através de transmissão em 'live streaming'.

No último dia do evento, inteiramente sobre Educação e Skilling, com a curadoria da Fundação José Neves, Marco Gomes, António Mendonça e Luís Gaspar subiram ao palco Inspiration para falar sobre o presente e o futuro da educação da RAM, reforçando que as visões de ensino e aprendizagem actuais precisam de ser mais expansivas e mais flexíveis.

Temos de assumir nas nossas mãos este desafio de transformação pedagógica, da educação do nosso país e começar já hoje o 'Building the Future'". Marco Gomes, director regional de Educação

Desde 2016 que, na Região Autónoma da Madeira, olhamos para a tecnologia como um meio de qualificação dos nossos alunos e de melhoria da qualidade de ensino nas nossas escolas. [...] Queremos ter uma escola mais inclusiva, diferenciadora e, essencialmente, capaz de preparar os nossos alunos para estes desafios do futuro”. Luís Gaspar, chefe de divisão da Direcção Regional de Educação

Já António Mendonça, recorrendo ao exemplo prático aplicado na EB23 do Estreito de Câmara de Lobos, afirmou que no início do ano lectivo 19/20, e sem saber que viria a aparecer uma pandemia, começaram a trabalhar com o 'Teams'.

"Quando a pandemia apareceu havia já uma identificação de toda a estrutura desta ferramenta, o que permitiu fazer uma passagem mais pacífica”, referiu.

A escola, que conta com 630 alunos e 118 professores, tem implementado projectos que integram a tecnologia em áreas pedagógicas e artísticas, como ateliers tecnológicos de robótica, música, dança, tecnologia e design.

A RAM está, neste momento, na primeira fase de implementação do programa Microsoft Showcase School, uma comunidade escolar exclusiva, espalhada por todo o mundo, reconhecida e elogiada pela sua transformação educacional, que inclui a visão de inovação no ensino, na aprendizagem e na avaliação, com o foco nas competências do século XXI.

Enquanto primeira região incubadora deste programa, a experiência adquirida nesta primeira fase, que está a envolver cerca de 18 escolas, 6.800 alunos e 1.200 professores, será de extrema importância para o alargamento do programa às restantes escolas da Madeira, que se prevê acontecer no decorrer do ano lectivo de 2022/2023.