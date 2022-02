Açores e Madeira reforçam parceria para defesa dos direitos insulares

Luís Garcia, presidente da Assembleia Legislativa dos Açores, reafirmou o desejo de reforçar a parceria insular entre os Açores e a Madeira, manifestou esta manhã à saída da audiência com o presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque.

Luís Garcia justificou a visita oficial à Madeira, que decorre até amanhã, com o propósito de "dar mais um passo com vista à construção de uma parceria insular para defesa dos nossos direitos, os direitos dos Açores e da Madeira, quer no plano nacional, quer a nível europeu. Essa parceria não é contra ninguém. É a favor dos Açores, é a favor da Madeira, é a favor de um Portugal Atlântico que não existiria se não fossem os Açores e a Madeira".

Vincou a necessidade do reforço da Autonomia para resolver problemas comuns aos dois arquipélagos, nomeadamente questões relacionadas "com a mobilidade, o financiamento às universidades", entre outros.