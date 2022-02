Ontem houve um decréscimo do número de doentes com covid-19 internados nos Cuidados Intensivos do Hospital Dr. Nélio Mendonça. Dos 91 reportados no dia anterior, passámos, esta terça-feira, para 81, dos quais três estavam nos Cuidados Intensivos. Também aqui houve uma diminuição, passando de cinco para três, todos com mais de 65 anos e não vacinados.

Na generalidade dos doentes covid-19 positivos hospitalizados, 80,2% não tinha qualquer dose da vacina, o correspondente a 65 dos 81 internados.

Olhando às idades, duas pessoas têm menos de 18 anos; 20 estão na faixa etária dos 18 aos 65 anos; e a maior parcela, 59 pessoas, tem mais de 65 anos.

Embora o boletim de internamento tenha sido enviado ainda há pouco, os dados reportam-se às 23h59 do dia de ontem. Quer isto dizer, que o número de internados comunicado pelo SESARAM podem já ter sofrido alterações.