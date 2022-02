Até ao final do dia de ontem, estavam internados no Hospital Dr. Nélio Mendonça 75 pessoas com covid-19. Estes são os mais recentes números disponibilizados pelo Serviço Regional de Saúde (SESARAM).

De entre estes doentes, 24, o correspondente a 32% do total de internados, não tinham qualquer dose da vacina contra esta nova doença, sendo que apenas 16 tinham a vacinação completa. 35 doentes (46,7%) já tinham pelo menos uma das doses do fármaco, tendo o processo de vacinação ainda incompleto.

Dando atenção às faixas etárias, podemos aferir, pela informação disponibilizada, que há dois doentes com menos de 18 anos com complicações associadas à covid-19 que obrigam a internamento hospitalar. Na mesma situação estão 18 pessoas com idades compreendidas entre os 18 e os 65 anos. Mas, a maioria dos doentes tem mais de 65 anos, num total de 55 pessoas.

O número de doentes nos cuidados intensivos mantém-se sem qualquer alteração, estando três pessoas nesta unidade do Hospital Dr. Nélio Mendonça dedicada à covid-19. Os três doentes têm mais de 65 anos, sendo que apenas um não tem qualquer dose da vacina; os outros dois têm a vacinação incompleta, quer isto dizer que já haviam sido inoculados com pelo menos uma dose antes de terem contraído a infecção.

No total de internamentos nos hospitais públicos da Região, o SESARAM aponta que até ontem estavam hospitalizados 600 doentes, menos 35 do que no dia anterior. Fazendo o balanço de doentes covid-19 internados, representam 12,5% do todo regional.