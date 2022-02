Cinco doentes com covid-19 nos cuidados intensivos na Madeira

Estão internadas 631 pessoas no Hospital Dr. Nélio Mendonça e no Hospital dos Marmeleiros, revela o gabinete de comunicação do SESERAM.

Segundo dados apurados até às 00h00 do dia 31 de Janeiro, disponibilizados no boletim de internamento, desse total, 91 doentes estão internados na área covid-19. Apenas 16 estão vacinados contra a covid-19.

Neste momento, estão internados cinco doentes contra a covid-19 nos cuidados intensivos. Apenas um desses doentes está vacinado contra a covid-19.