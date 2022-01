Madeira contabiliza mais 1.105 casos de covid-19

A Madeira registou, esta quinta-feira, um total de 1.105 novos casos de covid-19. Há 15 casos importados e os restantes trata-se de transmissão local.

O boletim epidemiológico dá conta de 1.470 recuperados, pelo que o total de casos activos é de 9.102. Há 88 pessoas que se encontram hospitalizadas no Hospital Dr. Nélio Mendonça, 5 delas na unidade de cuidados intensivos. Acrescem ainda 24 pessoas que cumprem isolamento em unidade hoteleira e as restantes estão em alojamentos próprios.

As autoridades de saúde encontram-se a estudar 605 situações relacionadas com viajantes identificados no aeroporto, contactos com casos positivos ou outras situações reportadas à linha SRS24 ou provenientes dos vários postos de testagem da RAM.

No que diz respeito à vigilância activa de contactos de casos positivos, 5.656 pessoas estão a ser acompanhadas pelas autoridades de saúde dos vários concelhos da Madeira e no Porto Santo

No caso dos viajantes, 16.861 pessoas estão também a ser acompanhadas pelas autoridades, com recurso à aplicação MadeiraSafe.