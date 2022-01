Tome nota da agenda desta quarta-feira, 26 de Janeiro

- 11 horas - Iniciativa política do ADN no âmbito da candidatura às eleições legislativas junto à construção do novo Hospital Central e Universitário da Madeira;

- 11h15 - Iniciativa política do Livre no âmbito da candidatura às eleições legislativas na Escola Básica e Secundária Gonçalves Zarco (Barreiros);

- 13h30 - Iniciativa política da Iniciativa Liberal no âmbito da candidatura às eleições legislativas no Cais do Funchal;

- 14h30 -Assinatura do protocolo de cooperação entre a Fundação Cecília Zino e a Direcção Regional da Juventude, nas instalações da DRJ;

- 14h30 - A Secretaria Regional de Ambiente, Recursos Naturais e Alterações Climáticas assinala o Dia Internacional da Educação Ambiental com a realização da V Conferência MaRAM no Auditório do Edifício do Campo da Barca;

- 15 horas - Iniciativa política do MPT no âmbito da candidatura às eleições legislativas no Jardim do Amparo;

- 16 horas - Iniciativa política da CDU no âmbito da candidatura às eleições legislativas com a participação de Manuela Cunha, dirigente nacional do PEV - Partido Ecologista 'Os Verdes' junto ao Centro de Saúde do Curral das Freiras;

- 17h30 - O presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, José Manuel Rodrigues, e o Secretário Regional de Turismo e Cultura, Eduardo Jesus, estarão presentes na cerimónia de apresentação do livro do arquitecto Rui Campos Matos, intitulado 'Hospício da Princesa Dona Maria Amélia – Um Livro de Pedra', no Centro de Estudos de História do Atlântico – Alberto Vieira;

- 18 horas - O Secretário Regional de Educação, Ciência e Tecnologia, Jorge Carvalho, preside a apresentação do livro 'Flores de Maio - 35 anos' na Associação Grupo Cultural Flores de Maio;

- 19 horas - Iniciativa política da CDU no âmbito da candidatura às eleições legislativas com a participação de Manuela Cunha, dirigente nacional do PEV - Partido Ecologista 'Os Verdes' no espaço da CDU na rua João de Deus, nº 12;

- 19h30 - A candidatura do Partido Socialista-Madeira às eleições legislativas promove um encontro com militantes no restaurante 'O Pasto' em Câmara de Lobos.