Lobo Marinho retoma ligações entre Madeira e Porto Santo esta sexta-feira

O navio Lobo Marinho retoma, esta sexta-feira, as habituais ligações entre as ilhas da Madeira e do Porto Santo. A primeira viagem, entre o porto do Funchal e o da ilha dourada, acontece às 19 horas. O regresso dá-se pelas 22h30.

Já no sábado, a ligação entre a Madeira e o Porto Santo acontece às 8 horas e a partida da ilha dourada dá-se às 18 horas.

No domingo, Funchal - Porto Santo às 8 horas e o regresso às 19 horas.

As ligações acontecem todos os dias, excepto à terça-feira.

‘Lobo Marinho’ regressa uma semana antes do previsto O navio ‘Lobo Marinho’ regressa mais cedo às ligações entre a Madeira e o Porto Santo, após a habitual paragem para manutenção, no mês de Janeiro. A doca de manutenção no Caniçal decorreu melhor do que o esperado, permitindo ao ‘ferry’ retomar as ligações inter-ilhas já a partir de 4 de Fevereiro.

O 'Lobo Marinho' esteve parado para manutenção desde o dia 6 de Janeiro, retomando agora as suas habituais ligações. Estava prevista uma paragem de cinco semanas, mas os trabalhos terminaram uma semana mais cedo.