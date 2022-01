Tome nota da agenda desta sexta-feira, 28 de Janeiro

- 10h30 - O presidente da Câmara Municipal do Funchal, Pedro Calado, preside à inauguração das obras de reabilitação do campo de jogos de São Gonçalo;

- 11 horas - Iniciativa política do CDU no âmbito da candidatura às eleições legislativas na Rua Fernão de Ornelas;

- 11 horas - O Presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, visita a empresa da Zona Franca Industrial, no Caniçal;

- 14 horas - Iniciativa política do PTP no âmbito da candidatura às eleições legislativas junto à Assembleia Legislativa da Madeira;

- 14h30 - Iniciativa política do JPP no âmbito da candidatura às eleições legislativas junto à Câmara Municipal de Machico;

- 16 horas - O Presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, visita a recém-instalada empresa de exploração avícola, a Arado Mayor, localizada na Achada da Ponte à Ladeira do Abicadouro, nos Canhas, Ponta do Sol;

- 16h30 - Iniciativa política do Iniciativa Liberal no âmbito da candidatura às eleições legislativas na Avenida Arriaga;

- 18 horas - Lançamento do terceiro volume da Coleção Bússola 'Almas e Terras por onde Eu Passei' da autoria da escritora Luzia no Salão Nobre da Assembleia Legislativa da Madeira;

- 18h30 - Iniciativa política do Livre no âmbito da candidatura às eleições legislativas na Assembleia Legislativa da Madeira;

- 19 horas - Iniciativa política da coligação PSD/CDS no âmbito da candidatura às eleições legislativas na Rua Dr. Fernão de Ornelas com a presença do presidente do PSD/Madeira, Miguel Albuquerque;

- 19h30 - A candidatura do PS-M promove um encontro com militantes e simpatizantes no Restaurante 'Quinta Estação', no Pico dos Barcelos.