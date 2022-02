FPF abre processo ao Boavista por "eventual fraude na celebração de contratos"

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol informou hoje ter aberto um processo disciplinar à SAD do Boavista, devido a "eventual fraude na celebração de contratos e eventuais falsas informações à Liga".

A deliberação da secção profissional do órgão disciplinar federativo foi anunciada na sequência de um processo de inquérito, que tinha sido instaurado em 17 de fevereiro de 2020, em plena época 2019/20, e demorou quase dois anos a ficar concluído.

"O processo foi enviado em 02 de fevereiro 2022 à Comissão de Instrutores da Liga Portuguesa de Futebol Profissional, ficando excluída a publicidade até ao fim da instrução", conclui o Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol.

Contactada pela agência Lusa, fonte do Boavista referiu que os 'axadrezados' "ainda não foram notificados sobre o processo em questão, mas estão perfeitamente tranquilos quanto à conduta da SAD" do 14.º colocado da I Liga, com 19 pontos, em 20 jornadas.