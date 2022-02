Fase de acesso à 1.ª Divisão de Voleibol arranca este fim-de-semana

Começa este fim-de-semana a 2.ª Fase dos Campeonatos Nacionais da 2.ª Divisão, de Seniores Femininos e Seniores Masculinos, que contam com a participação das equipas madeirenses que venceram a Zona Madeira, a AD Machico nos masculinos e o CS Madeira nos femininos.

Estas equipas estão integradas na ‘Série dos Primeiros’, grupo que irá lutar pela subida de divisão, sendo que o 1.º classificado é o Campeão Nacional da 2.ª Divisão e ascende à 1.ª Divisão Nacional, e o 2.º classificado irá disputar um play-off, à melhor de 3 jogos, com a equipa classificada em penúltimo lugar da ‘Série dos Últimos’ da 1.ª Divisão, para decidir quem ocupa a última vaga na 1.ª Divisão Nacional).

A AD Machico tem como adversários nesta 2.ª Fase o Ala de Nun’ Álvares de Gondomar, CV Oeiras, CD Madalena, CN Ginástica e ADES Praiense (Açores).

A AD Machico tem o seu primeiro jogo no sábado, às 19 horas, no Pavilhão do Caniçal, onde receberá o Ala de Nun’ Álvares de Gondomar.

Por sua vez, o CS Madeira terá disputar esta 2.ª Fase frente ao SC Braga / Uni. Minho, AA São Mamede, GDC Gueifães, VC Viana e Santa Cruz SC (Açores).

O CS Madeira começa esta fase com um jogo fora, ao visitar o GDC Gueifães (Grupo Desportivo e Cultural de Gueifães), no domingo, às 16 horas, no Pavilhão Municipal de Gueifães. O GDC Gueifães é treinado pelo madeirense João Bernardo Martins.

O CS Madeira contará já neste jogo com a atleta americana Brianna Gardner, posição atacante de ponta, que veio reforçar o plantel no seu objetivo de subida de divisão.