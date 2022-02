JPP acusa Governo PSD/CDS de não cumprir com o Orçamento Regional

De acordo com Élvio Sousa o Governo PSD/CDS não cumpre com o Orçamento Regional.

Em causa está o artigo do Orçamento da Região de 2021, por proposta do JPP, que se manteve este ano, 2022, que exorta o Governo Regional da Madeira a dar continuidade às negociações com a União Europeia, com o Governo da República e com a Vinci, com vista a concretizar um efectivo Plano de Contingência do Aeroporto Internacional da Madeira. Situação que, “até agora, não teve nenhum sentido prático”, referiu Élvio Sousa, porta-voz da iniciativa do JPP que decorreu, esta manhã, em Santa Cruz.

O líder parlamentar referiu que o Governo Regional ignora, “também, um decreto legislativo regional por si proposto, o PDES – Plano de Desenvolvimento Económico e Social da Região -2030, que aponta uma solução com vista à execução do Plano de Contingência".

Em alternativa ao encerramento temporário do aeroporto da Madeira, o PDES refere uma ligação em ferry rápido entre o Porto Santo e a Madeira, com desembarque no Caniçal, mas, pelos vistos, tal não passa do papel”. Élvio Sousa

Aprovado há dois anos, questiona-se por que razão o Governo não avançou com as negociações, com essa proposta? Por que razão não cumpre Miguel Albuquerque com dois preceitos de duas 'leis', de dois decretos legislativos regionais? Está preso aos lóbis?". Élvio Sousa

No seu entender, esta “atitude, esta indefinição, esta indiferença, esta apatia” prejudica a economia regional e isola, cada vez mais, os madeirenses pela situação de inoperacionalidade do Aeroporto da Madeira”.

"Esta foi uma semana negra para a economia e para o turismo regional, com vários voos divergidos e outros cancelados. E é curioso que, perante esta situação não se ouviu o Secretário Regional do Turismo e Cultura dar explicações concretas sobre esta apatia, esta falta de vontade do Governo Regional da Madeira em avançar com este plano”, concluiu,