Alterações na circulação rodoviária devido à pavimentação da Estrada Monumental

A Câmara Municipal do Funchal (CMF) informa que, na sequência dos trabalhos que se encontram a ser realizados na Estrada Monumental, a partir de amanhã, até ao dia 11 de Março, será iniciada a pavimentação no troço compreendido entre as Galerias Jardins D’Ajuda e o n.º 418 de polícia.

Os trabalhos de pavimentação serão realizados numa via de trânsito e a circulação rodoviária será condicionada à outra via de trânsito, realizando-se de forma alternada com os trabalhos.

FASE 1 – de 26 de Fevereiro a 01 de Março - Faixa norte, segmento compreendido entre as Galerias Jardins D’Ajuda e a entrada do parque de estacionamento do Fórum Madeira.

Durante a pavimentação da via norte e entroncamento com a Estrada Monumental, a circulação rodoviária ficará interrompida na Rua Nova do Vale da Ajuda, com excepção ao acesso e saída das garagens e estacionamentos que realizar-se-ão pela Rua do Vale da Ajuda.

Os transportes públicos que utilizam a paragem com ID 51A - Antes Forum Madeira, deverão realizar as operações de entrada e saída na via de trânsito.

O acesso ao parque de estacionamento do Fórum Madeira será garantido através da Estrada Monumental.

Na transição para a pavimentação da via sul, será retomada a normal circulação rodoviária na Rua Nova do Vale da Ajuda.

FASE 2 – de 02 de Março a 04 de Março - Faixa norte, segmento compreendido entre o parque de estacionamento do Fórum Madeira e o n.º 418.

O acesso ao parque de estacionamento do Fórum Madeira será garantido.

FASE 3 – de 05 de Março a 08 de Março - Faixa sul, segmento compreendido entre o n.º 418 de polícia e a saída do parque de estacionamento do Fórum Madeira.

A circulação rodoviária será condicionada no entroncamento da Estrada Monumental com a Rua da Ponta da Cruz e nos troços de ligação entre as faixas norte e sul da Estrada Monumental.

Durante esta fase, os táxis estão autorizados a realizar praça na via norte, no troço compreendido entre 5 metros a este da passadeira do Fórum Madeira e uma extensão de 40 metros, sendo que o número de veículos na praça temporária não deverá ultrapassar os 8 veículos ou a entrada do parque de estacionamento do Edifício Vista Girão.

Fase 4 – de 09 de Março a 11 de Março - Faixa sul, segmento compreendido entre a saída do parque de estacionamento do Fórum Madeira e a Travessa da Quinta Calaça.

Durante esta fase, a saída do parque de estacionamento do Fórum Madeira, sentido Funchal, será interrompida para pavimentação, pelo que os condutores que se encontrem no parque de estacionamento, deverão ser encaminhados para a saída no sentido de Câmara de Lobos.

A circulação rodoviária também será interrompida no troço de ligação entre as faixas norte e sul da Estrada Monumental junto às Galerias Jardins D’Ajuda, sendo que a circulação no sentido oeste-este da Estrada Monumental será realizada pela Travessa da Quinta Calaça.

A CMF solicita aos condutores "a melhor compreensão por eventuais incómodos causados e a colaboração no cumprimento da sinalização temporária existente e instruções da Polícia de Segurança Pública".