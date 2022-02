Braga prossegue defesa da Taça de futebol feminino perante equipa da II Divisão

O Sporting de Braga, detentor do troféu, vai defrontar o Guia, do segundo escalão, nos quartos de final da Taça de Portugal feminina, ditou o sorteio realizado hoje na sede da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), em Oeiras.

A equipa minhota, que eliminou o Benfica nos oitavos de final, ao golear por 4-0 o campeão nacional e atual líder da Liga feminina, visita uma das duas equipas da II Divisão ainda em prova, responsável pelo afastamento na ronda anterior do Vitória de Guimarães, do escalão principal.

O Sporting, o segundo clube com maior número de títulos, a par do Futebol Benfica, ambos com dois troféus conquistados, recebe o Marítimo, num encontro entre duas formações do escalão principal, e poderá encontrar o Sporting de Braga nas meias-finais, caso ambos se apurem.

O Racing Power FC, comandante da II Divisão, desloca-se ao estádio do Famalicão, segundo classificado na Liga, enquanto Albergaria e Amora protagonizam um embate entre primodivisionários, com os vencedores a medirem forças nas meias-finais, que serão disputadas em duas mãos.

Os jogos dos quartos de final da Taça de Portugal feminina de futebol estão agendados para 13 de março, um domingo.