João Félix admite sabor 'agridoce' no empate frente ao Manchester United

O avançado português do Atlético de Madrid João Félix admitiu hoje um sabor "agridoce" no empate 1-1 frente ao Manchester United, na primeira mão dos 'oitavos' da Liga dos Campeões em futebol, em que apontou o golo dos espanhóis.

"Sinto-me bem, muito bem. Fisicamente estou bem, com confiança, a equipa confia em mim, estamos todos confiantes no nosso valor e estamos todos a lutar por um objetivo, que é claro para nós. Vamos tentar fazer uma boa Liga dos Campeões, primeiro com o apuramento nos oitavos de final, pensando jogo a jogo", disse no final da partida.

O internacional português marcou aos sete minutos o primeiro golo do jogo. O lateral esquerdo Renan Lodi ganhou uma bola, centrou tenso para a área e o avançado português entrou a cabecear forte e colocado.

O Manchester United foi uma equipa dominada durante toda a primeira parte e na segunda parte pouco fez para assegurar um resultado melhor - mas conseguiu-o.

O jovem sueco Anthony Elanga entrou em jogo aos 75 minutos e aos 80 fez o empate, com um remate cruzado, após desmarcação rápida, 'adivinhando' bem o passe de Bruno Fernandes, num jogo em que Cristiano Ronaldo acabou por ficar 'em branco'.

"Ficou um sabor agridoce. Fizemos um bom jogo. Apesar de não ter muita bola, tivemos sempre o jogo controlado, tiveram poucas oportunidades de marcar, foram uma vez e marcaram... É o futebol. E agora é trabalhar para vencer em Old Trafford", referiu João Félix.