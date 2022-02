Manchester United soma novo empate na Liga inglesa

Em jogo referente à 25.ª jornada da Liga inglesa o Manchester United empatou em Old Trafford diante do Southampton a uma bola.

Com Cristiano Ronaldo Bruno Fernandes e Diogo Dalot a fazerem parte do onze titular, o United esteve em vantagem com golo de Jadon Sancho à passagem do minuto 21.

No segundo tempo, o Southampton foi mais afoito e veio mesmo a chegar ao empate com um golo, logo a abrir, ao minuto 48, por intermédio de Che Adams (48).

Com este resultado o Man. United somou o terceiro empate consecutivo, o segundo no campeonato e ocupa agora o quinto lugar, à condição, com 40 pontos, mais um que o Arsenal (tem menos dois jogos). Já o Southampton está na 10.ª posição, com 29 pontos.