Regresso de Ronaldo a Madrid para defrontar João Félix em destaque na imprensa espanhola

A imprensa desportiva de Espanha, nomeadamente os dois principais jornais, dão hoje destaque de capa o regresso de Cristiano Ronaldo a Madrid, para defrontar aquele que muitos acreditam ser o seu sucessor, João Félix.

O encontro dos oitavos de final da Liga dos Campeões opõe as equipas do Manchester United para onde Cristiano Ronaldo se transferiu esta época e o o Atlético de Madrid onde joga o jovem futebolista português.

O encontro está marcado para as 20h00, à mesma hora que no Estádio da Luz o Benfica defronta o Ajax de Amsterdão, sendo que no Manchester United também jogam os portugueses Bruno Fernandes e Diogo Dalot.

É apenas a segunda vez que 'colchoneros' e 'red devils' se defrontam nas competições europeias. Na única ocasião em que se cruzaram, os espanhóis impuseram-se na segunda ronda da Taça das Taças, em 1991/92.