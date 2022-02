Com 91% da população com a vacinação iniciada e 520 mil doses aplicadas, a vacinação contra a Covid-19 passa para os centros de saúde, a partir do dia 5 de Março.

Uma revelação feita por Herberto Jesus, director regional de Saúde, numa conferência de imprensa, na Secretaria da Saúde, de balanço à vacinação contra a Covid-19 na Madeira.