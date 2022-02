Deputados do PSD acusam República de não garantir financiamento aos radares do Aeroporto

Na sequência da audição parlamentar ao Coordenador do Grupo de Trabalho para o Estudo dos Problemas da Operação Aérea no Arquipélago da Madeira e representante do Ministério das Infraestruturas e da Habitação, que decorreu esta tarde, na Assembleia Legislativa da Madeira, por videoconferência, o Grupo Parlamentar do PSD/Madeira veio lamentar que, "mais uma vez, se tenha perdido a oportunidade de esclarecer a questão do financiamento dos radares do Aeroporto Internacional da Madeira".

Para os deputados sociais-democratas, esta situação de que depende a operacionalidade do Aeroporto e que "tem impactos directos e significativos na mobilidade dos madeirenses e turistas e na economia da nossa Região", continua sem resposta por parte do Governo da República.

Segundo apontam os parlamentares, Frederico Pinheiro, no âmbito do requerimento de Audição Parlamentar, da autoria do PSD, "não só não adiantou qualquer informação como contradisse, ainda, as afirmações do deputado do PS/M que anunciou, no início desta semana, a garantia de financiamento por parte do Estado". E citam o referido coordenar: “Eu, na verdade, só sei aquilo que ouvi nas notícias. Eu não falei com o Sr. Deputado Carlos Pereira. Essa Informação não partiu daqui.”

Ora, face à ausência de respostas, o Grupo Parlamentar social-democrata diz que se mantém "a frustração pelo adiamento da resolução de uma questão que reuniu a unanimidade de todos os membros do grupo de trabalho em torno das soluções apresentadas em relatório, assim com a forma como elas seriam implementadas e com o seu cronograma".

E continuam, dizendo que "o que se pode concluir é que nada se resolve por falta de vontade política. Nesta audição, o próprio coordenador do grupo de trabalho referiu diversas vezes que a decisão era política e não técnica. Ora, se não há decisão então é porque politicamente ela não interessa", argumentam.

O protelar da situação leva a que, tal como nos últimos dias, dezenas de voos sejam cancelados e milhares de passageiros afectados, "com consideráveis prejuízos para a economia regional".

Na sequência desta indefinição, o Grupo Parlamentar do PSD propôs e a 2ª Comissão Permanente de Economia, Finanças e Turismo aprovou a audição, o mais brevemente possível, do Ministro das Infraestruturas e da Habitação para que haja um esclarecimento cabal a esta questão.

"Convite esse que esperamos que seja aceite, pois consideramos que esta seria uma excelente oportunidade de esclarecer no local certo toda a população da Região", dizem os deputados do PSD.