PSD diz que falta de financiamento do Estado a novos radares tem "consequências graves" para a economia regional

O Grupo Parlamentar do PSD lamentou, hoje, que "a economia da Madeira tenha de continuar em 'banho-maria' por causa da falta de financiamento do Governo da República aos novos equipamentos para o Aeroporto da Madeira".

Numa iniciativa realizada na infraestrutura aeroportuária, o deputado Carlos Rodrigues realçou "a importância do aeroporto da Madeira para a economia regional e os constrangimentos que temos vindo a assistir devido às situações de inoperacionalidade".

“Todos nós sabemos que o aeroporto da Madeira é talvez das infra-estruturas mais críticas para a Região no seu todo, mas essencialmente para a nossa economia, uma vez que a mesma é baseada no Turismo e o sector do Turismo assenta a sua própria actividade na existência de boas acessibilidades e boas ligações. Daí a importância que o aeroporto assume nessa mesma economia”, sublinhou, sustentando que "os constrangimentos verificados nos últimos anos na operacionalidade do aeroporto têm trazido consequências profundas na mobilidade e na economia".

Carlos Rodrigues recordou também que foi constituído um grupo de trabalho, coordenado pelo Ministério das Infraestruturas, envolvendo diferentes entidades, no sentido de se encontrarem soluções para melhorar a operacionalidade e reduzir os constrangimentos causados pelas condições atmosféricas, nomeadamente o vento e a visibilidade. Grupo esse que concluiu que seria fundamental o investimento em dois equipamentos que garantiriam a melhoria dessas condições de operacionalidade do aeroporto, devendo esse investimento ser instalado pela NAV, com financiamento integral do Governo da República.

Contudo, destacou o deputado, "em audição na Assembleia Legislativa Regional, o Conselho de Administração da NAV confirmou que da sua parte estavam criadas todas as condições para o lançamento do concurso público, mas o investimento não pode ser realizado por falta de garantia do investimento do Estado".

Carlos Rodrigues reforça que a queda do Governo "não pode ser usada como desculpa" para esta situação, "uma vez que esta questão não estava contemplada na proposta do Orçamento do Estado que foi chumbada".

“Há aqui um claro incumprimento daquelas que são as conclusões do Grupo de Trabalho no sentido de garantir os equipamentos”, ressalvou, salientando que este devia ser um projecto “prioritário para assegurar a mobilidade dos cidadãos portugueses residentes na Madeira e também, acima de tudo, para retirar alguns constrangimentos ao sector do Turismo e à economia no geral”.

O deputado afirmou ainda que, de acordo com as conclusões do Grupo de Trabalho, o concurso devia ser lançado até a final do mês de Fevereiro, mas "a falta de financiamento irá atrasar todo o processo", acrescentando que o mesmo, desde o lançamento do concurso até à instalação, tem um prazo de cerca de oito meses.