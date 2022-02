Reforço dos radares “é essencial para melhorar a acessibilidade de um dos principais aeroportos do país”

Menos de duas semanas após a audição parlamentar à NAV – Portugal que alegou não ter dinheiro nem estar orçamento os 4,5 milhões de euros necessários para avançar com o concurso público para aquisição de dois equipamentos para o Aeroporto da Madeira, o deputado do PS Carlos Pereira anunciou na RTP-M que o concurso será lançado já no próximo mês de Março.

Revelação que é do agrado do presidente do Governo Regional, apesar de ter sido apanhado de surpresa com a inesperada garantia de desbloqueio de um processo já com quase uma década.

“Fico sempre surpreendido. Já estou há nove anos à espera que resolvam esse problema”, desabafou. Voltou a culpar a “organização chamada ANAC, que é daquelas organizações onde encaixam uns tipos nuns tachos e que não funciona”, para desejar que seja desta que o eterno problema se resolva de modo a mitigar os constrangimentos operacionais do Aeroporto da Madeira.

“Espero que isso avance de uma vez por todas”, desejou Miguel Albuquerque, à margem de visita a estabelecimento comercial na zona da Cancela, no Caniço.

Lembra que os equipamentos em questão são investimento “fundamental para o país” e não apenas para a Região, ao lembrar que é “essencial para melhorar a acessibilidade de um dos principais aeroportos do país”.

Será desta? “Vamos ver”, foi a resposta.