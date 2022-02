Ministro das Infraestruturas e da Habitação chamado à Comissão de Economia, Finanças e Turismo

O Ministro das Infraestruturas e da Habitação deve ser ouvido na Comissão Especializada de Economia, Finanças e Turismo “sobre o financiamento das conclusões do Grupo de Trabalho para o Estudos dos Problemas da Operação Aérea no Arquipélago da Madeira”.

Uma decisão que foi aprovada, por unanimidade, na sequência do requerimento feito pelo presidente da Comissão Carlos Rodrigues, e após a audição de hoje ao coordenador do Grupo de Trabalho para o Estudo dos Problemas da Operação Aérea no Arquipélago, Frederico Pinheiro.

No dia passado dia 10 de Fevereiro, a vogal do Conselho de Administração da empresa Navegação Aérea de Portugal – NAV Portugal, Egídia Martins, disse que a NAV não tinha condições financeiras para a compra de dois equipamentos para o Aeroporto da Madeira, no valor de 4,5 milhões de euros, aguardando, assim, pelo financiamento Orçamento do Estado.

Hoje, Frederico Pinheiro disse que o “grupo de trabalho não definiu que entidade deve encontrar financiamento”, mas reconheceu que o “financiamento destes equipamentos é uma competência exclusiva do Governo da República”.

O coordenador do Grupo de Trabalho para o Estudo dos Problemas da Operação Aérea no Arquipélago adiantou que há “a possibilidade de recurso a fundos europeus”, tendo o assunto sido apresentado ao Ministério do Planeamento.

“É importante que estes instrumentos avancem para bem da economia regional e nacional”, afirmou.

O Grupo de Trabalho para o Estudo dos Problemas da Operação Aérea no arquipélago da Madeira concluiu que através da instalação de dois equipamentos (RADAR DE BANDA X e LIDAR) será possível conhecer melhor os efeitos das condições atmosféricas e garantir mais segurança à operação”. No entanto, Frederico Pinheiro afirmou que “a instalação destes equipamentos não podia minimizar o problema causado pelos ventos fortes”, como os que estão a ser sentidos esta semana no aeroporto da Madeira.