Capitania prolonga aviso de vento e agitação marítima fortes até amanhã às 18h00

A Capitania do Porto do Funchal prolongou hoje, por mais 12 horas, os avisos para vento forte e agitação marítima forte no Arquipélago da Madeira que emitira anteriormente.

Tendo por base as previsões do IPMA, a Capitania que emitira um aviso semelhante até às 6h00 de amanhã, domingo, 20 de Fevereiro, decidiu então prolongar o aviso até às 18 horas.

O vento de Nordeste será muito fresco, por vezes forte, temporariamente fresco a muito fresco entre o meio da noite e o início da manhã de domingo.

A visibilidade continuará boa a moderada e a ondulação na costa Norte estará entre os 4 e 5 metros e na costa Sul terá 1 a 2 metros, sendo ondas de sudoeste com 2 a 3 metros na parte mais a Oeste da ilha.

Como é natural, a Capitania recomenda que os proprietários ou armadores das embarcações tomem as devidas precauções para que estas permaneçam nos portos de abrigo.