Dançando com a Diferença em Moscovo

GABO, a criação de Patrick Murys para a Dançando com a Diferença, coproduzida pelo Teatro Viriato, segue para Moscovo.

A apresentação acontecerá no ‘PROTEATR. INTERNATIONAL MEETINGS’, no próximo sábado, no Meyehold Theatre Centre, na capital russa.

Para além do espetáculo os participantes do festival também poderão conhecer o conceito de Dança Inclusiva aplicado no trabalho da Dançando com a Diferença e as relações com o processo criativo de Patrick Murys, que irá dinamizar um workshop no dia anterior ao espetáculo.

