Capitania prolonga avisos de vento e agitação marítima fortes para a Madeira

A Capitania do Porto do Funchal voltou a prolongar o aviso para vento e agitação marítima fortes para a Madeira, com base na informação recebida pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

O aviso para a orla marítima está em vigor até às 18 horas desta terça-feira, motivo pelo qual a Capitania volta a recomendar “os proprietários ou armadores das embarcações que tomem as devidas precauções para que estas permaneçam nos portos de abrigo”.

Está previsto vento de Nordeste por vezes muito forte durante a madrugada. As ondas na costa Norte são de Nordeste, de 3 a 4 metros, diminuindo gradualmente para 2,5 a 3 metros e, na costa Sul, podem atingir os 2,5 metros.