Confira o onze inicial do Marítimo

Já é conhecido o onze inicial do Marítimo para a partida frente ao Famalicão que terá início às 15h30 deste domingo, nos Barreiros, com relato na TSF-Madeira e transmissão televisiva na SPORT TV.

Relativamente à última partida em Arouca, o técnico dos verde-rubros, Vasco Seabra, é obrigado a mexer em duas peças do seu xadrez, nomeadamente Henrique e Victor Costa: o extremo foi expulso na jornada transacta e o lateral esquerdo está impedido de jogar depois de ter somado a 5.ª cartolina amarela. Para as respectivas posições avançam André Vidigal e Fábio China.

Arouca vence em Guimarães e Marítimo pode aproveitar e ascender ao 6.º lugar O Arouca deixou hoje provisoriamente os lugares de despromoção da I Liga portuguesa de futebol, ao vencer em casa do Vitória de Guimarães, por 3-1, em jogo da 23.ª jornada.

De regresso está também Zainadine, que cumpriu castigo no último jogo, relegando para o banco de suplentes o defesa central Leo Andrade. O mesmo não acontece com Diogo Mendes - que também estava impedido de jogar em Arouca por questões disciplinares. Por isso mesmo, Igor Rossi merece novamente a confiança de Vasco Seabra no 'miolo' maritimista.

O onze titular do Marítimo

Guarda-redes: Paulo Victor;

Defesa: Cláudio Winck, Matheus Costa, Zainadine, Fábio China;

Meio-campo: Igor Rossi, Beltrame, Rafik Guitane;

Avançados: André Vidigal, Joel Tagueu, Ali Alipour.

Regressos marcam lista de convocados do Marítimo para recepção ao Famalicão O defesa Zainadine e o médio Diogo Mendes regressaram hoje à lista de convocados do Marítimo, para a receção ao Famalicão, da 23.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.

O onze titular do Famalicão

Guarda-redes: Luiz Júnior;

Defesa: Alexandre Penetra, Riccieli, Batubinsika;

Meio-campo: Ivo Rodrigues, J. C. Teixeira, Pickel, Pêpê, Marín;

Avançados: Simon Banza, Bruno Rodrigues.