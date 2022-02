Capotamento na Ribeira Brava provoca um ferido

Um homem ficou ferido, esta tarde, na sequência do capotamento de uma carrinha, à saída da via rápida, na Ribeira Brava, no sentido Funchal - Ribeira Brava.

O condutor ficou encarcerado no interior da viatura, necessitando do apoio dos Bombeiros Mistos da Ribeira Brava e Ponta do Sol para sair em segurança.

Com queixas nas costas e na zona do pescoço, foi imobilizado e transportado de ambulância para o serviço de Urgências do Hospital Dr. Nélio Mendonça.