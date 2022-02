No rescaldo, a frio, das eleições

Contra todas as expetativas o PS ganhou as eleições legislativas de 30 Janeiro 2022. Muito deu que falar esta inebriante “façanha” todavia, no rescaldo do acontecimento, nunca será demais fazer uma reanálise, a frio, para memória futura.

Desde já o espalhanço total de todas as sondagens o que valerá aos media, no futuro, o total descrédito pois ninguém mais confiará em sondagens eleitorais visto que todas elas falharam rotundamente. Desde uma maioria relativa de A. Costa ao empate técnico com Rui Rio saldaram-se, afinal, por uma maioria absoluta do PS coisa que nenhuma sondagem previu e julgo que nem A. Costa acreditava. Ou os portugueses gostam de brincar ao cão e o gato ou então têm medo de revelar o seu sentido de voto aos “sondas. Para quem, como eu, esteve nas mesas de voto estranhou a inusitada afluência às urnas em tempo de pandemia, pois, anunciava que algo de novo e raro estaria para acontecer.

Por sua vez os portugueses deram a António Costa uma inesperada vitória embrulhada em papel de responsabilidade. Tem quatro anos para mostrar o que vale e não poderá falhar sob pena de cair em descrédito e arrastar consigo o PS. Não terá orçamentos de Estado reprovados e terá mãos soltas para gerir a “bazuka” vinda da U.E. Terá que escolher um elenco governativo com responsabilidade técnica e política para levar Portugal ao crescimento que todos ansiamos. Os portugueses enviaram-lhe uma mensagem clara, não querem instabilidade governativa com a desculpa nos parceiros de coligação.

Se há lições de vida que jamais se esquecem, essas ficarão inteirinhas para Catarina Martins do BE e Jerónimo Sousa do PCP, pois aprenderão que antes de chumbarem um Orçamento de Estado apenas baseado em arrogância consubstanciadas em prepotência política de grande carga ideológica, os portugueses não lhes perdoaram dizendo-lhes claramente que não havia razão para desestabilização política, ainda mais, num contexto de pandemia. Disseram que mesmo uma “caranguejola” é para respeitar e levar a sério em nome do bem estar do país e dos portugueses. Pela ânsia de protagonismo dos líderes, os respetivos partidos ficaram reduzidos a escombros. Não basta apregoar em nome do povo. Por sua vez o Psd também perdeu os seus aliados, Pcp e BE para ajudar a chumbar orçamentos.

Uma nota para o malabarista, André Ventura do Chega, que cantou vitória na noite das eleições por ter elegido 12 deputados à A R, até parecia que tinha ganho com maioria absoluta. Ventura tem andado distraído e não percebeu que todos os partidos extremistas, no princípio, têm votações surpreendentes por venderem ilusões aos descontentes com o sistema mas quando esses despertarem para a realidade, o Chega será como um foguete quando rebenta e só fica a cana. Com o passar do tempo, tal como acontece com o Vox de Santiago Abascal, na Espanha, Marine La Pen em França, o Fidesz de Viktor Orbán na Hungria e outros, começa o declínio e Ventura, um pimpão arrogante sedente de protagonismo, ficará reduzido à sua insignificância. Tal já começou quando os media trazem a público os nomes dos personagens que ele se rodeia, mentirosos, corruptos, incompetentes e ridículos que apregoam moral mas praticam imundices. Com gente desta laia podemos antever manifestações de rua e perturbações sociais por ideias e ideais extremistas.

E na Madeira, que ilação poder-se-á tirar da maioria absoluta de Costa? Constatamos que o Presidente do G. Regional, Miguel Albuquerque, estava enganado quando apregoava que Costa não sabia governar mas os portugueses acabaram por confiar-lhe uma maioria absoluta. Albuquerque terá que moderar a arrogância abusando do confronto institucional permanente apenas para obter meia dúzia de votos de alguns bairristas em quem o Dr. Jardim, em tempos idos, acicatou o ódio pela República. Não estamos no tempo do orgulhosamente sós, pois uma pequena ilha no meio do Atlântico depende da grande Metrópole, através de Portugal, para progredir. A Madeira não pode ficar isolados e os madeirenses discriminados por caprichos ou ódios políticos de Albuquerque e seus acólitos “tachistas” que, por pura má-fé e interesses pessoais, agitam o slogan da independência quando lhes convém. Exige-se moderação na linguagem e capacidade de negociação, pois se é Lisboa quem paga as contas, logo tem direito a impor condições.

Na minha modesta opinião as eleições para os emigrantes não deveriam ser repetidas. Custe o que custar, doa a quem doer, a lei tem que ser cumprida. As mesas consideraram votos nulos por falta de identificação, foi irresponsabilidade, ponto final. Isto serviu apenas para atrasar a vida do país.