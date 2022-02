Isabel Góis veste Madeira Andebol SAD

A melhor guarda-redes portuguesa da actualidade, a madeirense Isabel Góis, vai regressar à Região para defender, a partir da próxima temporada, a baliza do Madeira Andebol SAD.

Uma aposta arrojada na direcção liderada por Ricardo Pestana que faz regressar à Região uma andebolista de referência no panorama do andebol feminino e que certamente irá trazer valor acrescentado ao plantel, que relativamente a 2022/2023, começa a ganhar forma.

Isabel Góis joga actualmente na Alemanha ao serviço do Neckarsulmer, tendo antes representado, também na Alemanha, o Union Halle Neustadt.

A internacional portuguesa nasceu em Valência, na Venezuela em 1995, tendo dado em 2005/2006 os primeiros passos no andebol na AD Camacha. Em 2012, ingressa pela primeira vez no Madeira SAD onde se manteve por três temporadas, depois rumando ao continente para estudar e representar o Alavarium Clube, igualmente por três temporadas e onde ajudou à conquista de um inédito título nacional. Regressa por um ano ao Madeira SAD em 2017/2018 para depois viver a mais recente aventura no competitivo campeonato da Alemanha.

Um regresso importante ao andebol de Portugal e acima de tudo uma jovem que pela sua postura e qualidade será sempre uma referência para as gerações mais novas.