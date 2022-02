Marilene Domingos reforça Madeira Andebol SAD

Marilene Domingos é a mais recente reforço da equipa feminina do Madeira Andebol SAD.

A atleta brasileira de 25 anos que estava a jogar na Academia de Andebol de São Pedro do Sul, equipa que ocupa actualmente o quinto lugar no Campeonato Nacional da I Divisão, ruma agora às campeãs nacionais, numa altura em que irá começar a segunda volta da competição.

Segundo a SAD madeirense o novo reforço da SAD, vem para ajudar a equipa e colmatar as baixas que tem tido.

Para o treinador António Florido "esta atleta já tinha sido referenciada pela equipa técnica a algum tempo e, devido ao número de lesões e de situações de Covid-19 que a nossa equipa enfrentou em Dezembro e Janeiro, fez-nos acelerar a contratação da mesma. É uma atleta universal, que tanto pode actuar na primeira linha como na segunda linha, e acreditamos que será uma mais valia para o nosso plantel". referiu o técnico na página oficial do clube na internet.

Quanto à jogador mostrou-se estar feliz por ingressar na SAD madeirense.

"Fico feliz pelo convite e é um sinal que o meu trabalho tenha sido visto. O meu objectivo é ser campeã e ajudar ao máximo a equipa", acrescentou a atleta que já se encontra na Região.

Já o presidente do clube, Ricardo Pestana, acrescenta ainda que " é uma atleta já referenciada há algum tempo pelo departamento técnico da SAD, destacando-se, além das suas qualidades técnicas, a sua capacidade de entrega e ambição como andebolista. Graças às boas relações com o clube de S. Pedro do Sul, foi possível contratar a atleta, que a partir de hoje fica à disposição da equipa técnica."

De referir que esta temporada (2021/2022) Marilene Domingos vestiu a camisola da formação de São Pedro do Sul por 10 ocasiões tendo apontado um total de 66 golos.