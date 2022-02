Estreia da Ural Airlines na Madeira adiada pelo mau tempo

O voo inaugural da Rússia, operado pela TUI e com avião da Ural Airlines, foi desviado para Tenerife, nas Canárias, devido às más condições climatéricas no Aeroporto da Madeira.

Com cerca de 150 passageiros a bordo, o Airbus A321-251NX fez uma longa viagem do Aeroporto Internacional de Zhukovsky, arredores de Moscovo, mas à chegada à Madeira não esperou sequer por uma possível melhoria do estado do tempo e seguiu rumo a sul.

Após cerca de 4 horas de voo directo, acrescido do tempo para chegar a Tenerife, ainda não há notícias de quando este voo será retomado para a Madeira.

A administração aeroportuária e o operador turístico tinham preparado uma recepção, como habitual por conta da estreia, mas tal já não irá acontecer.