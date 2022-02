Prova de Enduro adiada e de Trail cancelado

"A Associação de Ciclismo da Madeira vem por este meio comunicar do adiamento da 1ª Taça da Madeira de Enduro - CS Marítimo, motivado pelo alerta laranja emitido pelo IPMA esta manhã, inviabilizando desta forma a realização de eventos desportivos em zonas montanhosas", frisa uma nota publicada na sua página de Facebook.

Efectivamente há um aviso laranja para a chuva, nomeadamente nas zonas montanhosas em vigor até às 15 horas, além de outros avisos amarelos para a chuva, vento forte e agitação marítima forte.

Aviso elevado para laranja devido à chuva nas regiões montanhosas O Instituto Português do mar e da Atmosfera agravou, para laranja, o aviso para as regiões montanhosas da ilha da Madeira devido à previsão de "aguaceiros, por vezes fortes, que poderão ser ocasionalmente sob a forma de granizo e acompanhados de trovoada".

Também o IX Trail do Porto Moniz que deveria ter começado pelas 6h00 esta manhã, foi cancelado.

Organizada pelo Clube de Montanha do Funchal e com apoio do Município do Porto Moniz, a prova deveria reunir 532 atletas de 13 nacionalidades em provas de 48 km, 26 km e 12 km, com partidas da vila do Porto Moniz, dos Estanquinhos e do Fanal, estes em plena montanha.

"Devido ao agravamento das condições meteorológicas, e na sequência das indicações das forças de segurança competentes, a organização do evento comunica que as 3 provas foram canceladas", deu nota disso o Clube de Montanha do Funchal.