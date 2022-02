Jorge Carvalho aplaude mérito dos docentes e das escolas

O secretário regional da Educação, Ciência e Tecnologia aplaudiu e valorizou as soluções encontradas tanto pelos professores como pelos diversos estabelecimentos de ensino que tiveram para minimizar impactos negativos decorrente dos constrangimentos impostos pela crise pandémica que obrigou, nalguns casos, a interrupções ou forçou docentes e discentes ao confinamento ou terem aulas em regime não presencial.

Precisamente por isso, Jorge Carvalho não tem, pelo menos para já, “indicadores” que o sucesso escolar apresente uma linha decrescente face a períodos homólogos: “No ano lectivo anterior tivemos algumas interrupções em alguns ciclos, no entanto penso que os resultados dos nossos alunos serão positivos”, afirmou à margem da cerimónia de entrega de prémios do Campeonato Regional dos Jogos Matemáticos que decorreu no Centro Cultural John dos Passos, na Ponta do Sol.

Apesar do papel da comunidade reconheceu alguns problemas: “Obviamente que temos noção, todas as escolas têm - daí procurarem soluções para acompanhar os seus alunos - que nos últimos dois anos, com a intermitência do presencial e do ensino remoto, os alunos podem ter criado algumas dificuldades, mas todas as escolas têm procurado encontrar soluções para que os alunos tenham bons resultados”, enalteceu esse esforço.

A 6.ª edição do Campeonato Regional dos Jogos Matemáticos contou com a presença de 221 alunos, 120 do 1.º ciclo; 54 e 56 dos 2.º e 3.º ciclo e 17 do ensino secundário.