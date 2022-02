CMF alerta para alterações na circulação rodoviária

Devido à execução de uma caixa de visita no âmbito da empreitada 'Controlo e monitorização de fugas nas redes de águas, associado ao sistema de telegestão existente no Concelho do Funchal', segundo a Câmara Municipal do Funchal (CMF), torna-se necessário interromper, entre os dias 2 e 12 de Fevereiro, a circulação rodoviária no sentido descendente da Rua Estados Unidos da América, no troço entre o Caminho São Martinho e a Rua da Bolívia.

Durante esse período da interrupção, a paragem de transportes públicos urbanos, que serve as carreiras números 43, 44, 50 e 83, localizada junto ao Jardim Escola João de Deus, transita para a Rua da Bolívia.

Pelos mesmos motivos, na Avenida Arriaga, será necessário interromper, por um período de quatro semanas, a viragem à esquerda, de acesso à Rua do Conselheiro José Silvestre Ribeiro, para as viaturas que circulam no sentido Funchal – Câmara de Lobos.

Em ambas as situações, a CMF solicita "aos condutores a melhor compreensão pelos eventuais incómodos causados e a colaboração no cumprimento da sinalização temporária existente".