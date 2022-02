PAN exige “rápida remoção de lixeira” em São Vicente

A representação regional do partido PAN exigiu, hoje, através de comunicado, “a fiscalização e a rápida remoção dos resíduos depositados na lixeira a céu aberto localizada no sítio das Ginjas”, convidando à acção da Câmara Municipal de São Vicente e da Secretaria Regional de Ambiente e das Alterações Climáticas.

“Em São Vicente, com a conivência ou inclusive efetuado pelas autoridades locais, o lixo acumula-se na paisagem em terrenos municipais”, denuncia o partido, que alerta para o depósito no sítio das Ginjas onde se acumula uma variedade de resíduos (como pneus, entulhos de construção civil, ferro, electrodomésticos e lixo doméstico). O PAN lamenta que este seja “apenas o mais recente episódio de depósito de lixos na natureza em São Vicente”, vindo juntar a outro que foi detectado há alguns meses com chapas de material com amianto. “Será que o senhor presidente do município e a douta secretária regional do Ambiente desconhecem que na sequência da adesão às comunidades europeias, Portugal adaptou legislação comunitária, na área da água, da energia, do ambiente e em 1995 estabeleceu a meta de reciclar 50% dos resíduos urbanos até 2022?”, questiona-se na mesma nota partidária.

O PAN conclui que “grande parte dos cidadãos procede à separação dos lixos e depositam-nos nos ecopontos adequados” mas regista este “mistério” de São Vicente, onde “o lixo é deixado na natureza, numa lógica de ‘cada um por si’”.