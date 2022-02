Guarda-redes do Marítimo marca golo do meio-campo

A guarda-redes da equipa de futebol feminino do Marítimo, Bárbara Santos, voltou a surpreender. Em jogo realizado esta manhã, no campo Adelino Rodrigues, a guardiã maritimista abriu o marcador frente ao Sporting de Braga com um golo apontado desde o meio-campo.

Tudo começa quando Nádia Freitas é travada em falta no 'miolo' à passagem dos 30 minutos. A ordem era para bater para dentro de área, à procura das referências atacantes - também de forma a aproveitar a força do vento, que corria a favor das insulares - e Bárbara Santos mandou subir a equipa. Acabou por apontar o seu primeiro golo enquanto jogadora profissional... de forma intencional, tal como assumiu em declarações à Sport Tv.

Sim era [intencional]. É algo que já ando a tentar há algum tempo, como vocês devem ver. Por acaso vi a Patrícia Morais um bocadinho adiantada, olhei para as nossas referências e depois, claro, aproveitei o vento. Felizmente consegui o golo. Dedico-o ao meu sobrinho e à minha avó que fizeram anos ontem. Bárbara Santos, guarda-redes do Marítimo

O Marítimo acabou por vencer o encontro por 2-0 com o contributo fulcral da guarda-redes de 28 anos - não só pelo tento, mas pelas defesas que protagonizou - e de Tânia Mateus, que fechou a contagem aos 86 minutos.

De resto, este foi o primeiro triunfo das insulares nesta fase do Campeonato Nacional Feminino, que irá apurar as campeãs.

Veja bem a espectacular exibição da guarda-redes do Marítimo Canal 11 destacou defesa da guardiã verde-rubra e deixa questão no ar: “Já vale voar, Bárbara Santos?”

Há praticamente dois anos, e precisamente frente ao mesmo adversário, Bárbara Santos rubricou uma exibição de outro mundo.

Apesar das minhotas terem partido da Madeira com uma vitória na bagagem (2-0), o resultado poderia ter ganho contornos de goleada não fosse o punhado de grandes intervenções da guardiã verde-rubra.