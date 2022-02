CRESCER promove I Seminário 'Perturbações do neurodesenvolvimento: Desafios actuais'

O CRESCER - Centro de Apoio ao Desenvolvimento Infantil organiza, no dia 5 de Fevereiro, pelas 15 horas, nas suas instalações, o I Seminário 'Perturbações do neurodesenvolvimento: Desafios actuais'.

A iniciativa conta, na abertura, com uma mesa redonda moderada por Ana Marques (coordenadora técnica do CRESCER), onde estará em foco a transdisciplinaridade entre a tríade neuropediatria, pedopsiquiatria e pediatria do neurodesenvolvimento.

Cabe a representatividade de cada especialidade ao neuropediatra Paulo Sousa, à pedopsiquiatra Corina Rodrigues e à pediatra do neurodesenvolvimento Cátia Cardoso.

As restantes comunicações, dinamizadas pela equipa multidisciplinar do CRESCER, tem como objectivo abordar diferentes áreas funcionais do neurodesenvolvimento, desde a integração sensorial, o desenvolvimento da linguagem, o desenvolvimento neuromotor e as emoções na aprendizagem.

O seminário tem como público-alvo profissionais de saúde e da educação, pais e outros interessados no tema.