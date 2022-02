easyJet alerta para obrigatoriedade do preenchimento do PLF entre Madeira e continente

Tal como o DIÁRIO já havia noticiado, a easyJet garante que cumprirá escrupulosamente com a lei relativamente à obrigatoriedade do preenchimento antecipado do Formulário de Localização de Passageiros (PLF) electrónico por todos os passageiros que voem da Região Autónoma da Madeira para o continente.

"Alertamos todas as pessoas que tenham voos entre a Região Autónoma da Madeira para o Continente a cumprirem esta obrigação imposta pelo governo português", diz através de um comunicado enviado à imprensa.

A companhia aérea alerta que "o não cumprimento da mesma implica o pagamento de coimas elevadas, aplicadas à easyJet e aos passageiros". Assim, "no estrito cumprimento da lei", refere que serão "obrigados a negar o embarque a quem não apresente prova de ter preenchido o PLF electrónico exigido".

"Como companhia #1 na Madeira", considera que "esta imposição é uma restrição desnecessária à liberdade de circulação dentro do território nacional, especialmente quando estamos numa fase de alívio de restrições, e mais ainda quando a mesma regra não é imposta em outros voos domésticos como o Lisboa/Porto".

"Cientes que como companhia de aviação líder na RAM temos também um dever social para com os madeirenses, iremos continuar a solicitar a revogação desta medida junto do governo português", sustenta, esperando que haja o "cumprimento do solicitado".