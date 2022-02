André Teles chamado para Arouca por Vasco Seabra

André Teles integra o lote dos eleitos de Vasco Seabra para o jogo do Marítimo em Arouca, na noite desta segunda-feira, confirmando assim a notícia avançada pelo DIÁRIO na edição impressa de sexta-feira. O médio madeirense, 24 anos, que vinha jogando pela equipa B, está assim de regresso aos convocados, já depois de ter sido titular diante do Vizela, no passado mês de Dezembro. Igualmente chamado foi Moisés Mosquera, 20 anos, que volta a merecer a confiança do treinador maritimista, referindo-se que o central colombiano já alinhou, durante alguns minutos, na vitória do Marítimo em Portimão.

De fora ficam os castigados Zainadine e Diogo Mendes, enquanto Edgar Costa continua a recuperar de uma lesão muscular na coxa esquerda.

LISTA DE CONVOCADOS:

Guarda-redes: Miguel Silva e Paulo Victor;

Defesas: Cláudio Winck, Moisés Mosquera, Matheus Costa, Fábio China, Leo Andrade e Vítor Costa;

Médios: Rafik Guitane, Stefano Beltrame, Ivan Rossi, Bruno Xadas, André Teles e Pedro Pelágio;

Avançados: André Vidigal, Ali Alipour, Clésio Bauque, Ricardinho, Henrique Rafael e Joel Tagueu;