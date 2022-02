Miguel Luís da Fonseca pede isenção de quotas para os militantes do PS-Madeira

O candidato a presidente do PS-M, Miguel Luís da Fonseca, apresentou ontem, dia 4 de Fevereiro, uma petição ao Secretário-Geral do Partido Socialista sobre a isenção do pagamento de quotas dos militantes insulares ao XX Congresso da Federação da Madeira.

Miguel Luís da Fonseca apela aos órgãos Nacionais do Partido, "a suspensão do pagamento de quotas durante 36 meses, pelo menos a partir da data do decreto presidencial do primeiro confinamento", aos militantes socialistas madeirenses, para que, em Fevereiro, "possam votar nas eleições para o próximo Congresso Regional do PS".

"A dupla austeridade imposta à Madeira pela Direita deixou sequelas que ainda hoje se fazem sentir; a atual crise fez-se sentir com mais acuidade nesta região; a insularidade e ultraperiferia são condições naturais de desigualdade. Como todos os madeirenses, os militantes socialistas desta região foram atingidos brutalmente pela crise, mas, se não esperam tratamento diferenciado, a verdade é que anseiam medidas que impliquem igualdade efetiva, e a igualdade implica medidas diferentes para situações diferentes, em nome da coesão social e territorial", foram os argumentos invocados pelo socialista madeirense para justificar o pedido.

