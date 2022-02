A Associação de Futebol da Madeira tem abertas inscrições para o Curso de Árbitros de Futebol, destinada a interessados com idades compreendidas entre os 14 e os 35 anos.

É necessário ter a escolaridade obrigatória e as inscrições podem ser realizadas através do email: [email protected] , ou através do contacto 291 214 413.