Cerca de 400 pessoas visitaram exposição ‘Acessibilidade à Informação na Educação’

O Salão Nobre do Teatro Municipal Baltazar Dias recebeu, entre os dias 21 e 30 de Janeiro, a exposição ‘Acessibilidade à Informação na Educação: do braille e imagens táteis ao multiformato’. A mostra foi visitada por aproximadamente quatro centenas de visitantes, revelou hoje a instituição.

"No dia da inauguração, dia 21, visitaram a exposição oito indivíduos; no dia 22 foram 11 visitantes e no dia 23, seis. No dia 24, 87 pessoas deslocaram-se ao Teatro para ver esta mostra; no dia 25, 23 foi o número de visitantes; no dia 26 foram 97 e no dia 27, 47 indivíduos marcaram a sua presença na exposição. No dia 28, foram 33 visitantes; no dia 29, 34 e, por fim, no dia 30, 20 foi o número de visitantes, precisa uma nota do Teatro.

No total, foram 362 os indivíduos que visitaram esta exposição da Secretaria Regional da Educação, em parceria com a Câmara Municipal do Funchal.

Na exposição estiveram presentse um conjunto de trabalhos realizados na área da acessibilidade à informação, integrando todo o público com diversidades funcionais nas escolas da Região Autónoma da Madeira, desde os anos 80 até a actualidade.

Esta iniciativa teve como objectivo dar a conhecer todo o processo evolutivo das imagens tácteis, em diversas áreas, como na biologia, geografia, TIC, história, físico-química, matemática, educação física, literatura e museologia e, ao mesmo tempo, proporcionou às crianças um espaço reservado com livros, de autores madeirenses, em braille, imagens táteis e livros digitais com caracteres ampliados, símbolos pictográficos, leitura fácil, LGP e áudio.