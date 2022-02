Secretário da Agricultura apresenta amanhã a nova imagem do Mercado de Agricultura Biológica

O Secretário Regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural, Humberto Vasconcelos, e o presidente da Câmara Municipal do Funchal, Pedro Calado, visitam esta quarta-feira, 2 de Fevereiro, pelas 10 horas, o Mercado de Agricultura Biológica, no âmbito da apresentação da nova imagem do espaço, que passará a contar com mais quatro expositores, após terem sido criadas condições para exporem 13 agricultores.

Situado na placa central da Avenida Arriaga, em frente à Loja do Cidadão, o Mercado de Agricultura Biológica foi alvo de uma remodelação, contando agora com novas lonas, mais bancadas, sendo ainda de registar que algumas das estruturas existentes foram recicladas.

O espaço de venda directa de produtos biológicos foi criado em 2007 e está desde 11 de Janeiro de 2017 na Avenida Arriaga, por decisão conjunta dos produtores utilizadores do Mercado de Agricultura Biológica e da Secretaria Regional de Agricultura e Pescas, através da Direção Regional de Agricultura, de modo a evitar as constantes deslocalizações, nem sempre com as melhores condições e com prejuízo para a fidelização de novos clientes.

O Mercado de Agricultura Biológica funciona à quarta-feira.