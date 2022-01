'Do Braille e Imagens táteis ao Multiformato' motiva conversa no Baltazar Dias

O Salão Nobre do Teatro Municipal Baltazar Dias acolhe, esta sexta-feira, pelas 15 horas, uma conversa em torno do tema ‘Do Braille e Imagens táteis ao Multiformato’ com Graça Faria, Rosa Gomes, Adriana Rodrigues e Otília Henriques.

Esta é uma iniciativa no âmbito da exposição 'Acessibilidade à Informação na Educação: do braille e imagens táteis ao multiformato'.

No dia 29 está agendada outra conversa, pelas 16 horas, sobre a ‘Acessibilidade Informática e Digital’, onde estarão presentes: Óscar Faria, Tiago Abreu, Sílvia Silva e Filipa Sousa. Ambas as conversas decorrerão no Salão Nobre do Teatro e a entrada é livre e gratuita.

"Esta iniciativa da Secretaria Regional da Educação que resulta da parceria com a Câmara Municipal do Funchal visa integrar todo o público com diversidades funcionais, nas escolas da Região Autónoma da Madeira, desde os anos 80 até a atualidade e, ao mesmo tempo, dar a conhecer todo o processo evolutivo das imagens táteis, em diversas áreas, como na biologia, geografia, TIC, história, físico-química, matemática, educação física, literatura e museologia", refere nota à comunicação social.