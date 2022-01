CDU apresenta solução para problemas ambientais

Foi no Curral das Freiras que a CDU levou a cabo várias iniciativas onde abordou os problemas ambientais, tendo tomado esta tarde posição contra a implantação do teleférico naquela freguesia.

Numa das ocasiões, Manuela Cunha disse que este teleférico é "um novo crime ambiental". Para a dirigente nacional do PEV - Partido Ecologista 'Os Verdes estamos perante "algo lamentável e impensável. Um novo crime ambiental. Implantar um teleférico no Curral das Freiras, num sítio classificado, num 'geo-sítio', é um crime não só ambiental, como também um crime para a qualidade de vida das populações", referiu.

Nas palavras da dirigente ecologista, esta "é uma infraestrutura pesada, brutal, que apenas traz destruição da beleza da paisagem e a descaracterização de um espaço emblemático e conhecido em todo o território nacional, conhecido como lugar "sui generis", com uma biodiversidade muito especial".

Como disse Manuela Cunha, "importa travar este projecto criminoso que irá destruir a autenticidade do Curral das Freiras"

Já a candidata da CDU, Herlanda Amado, e cabeça de lista pela Madeira às próximas Eleições Legislativas, afirmou que a marca distintiva da CDU é que "coloca os problemas ambientais e tem propostas e soluções para os problemas apresentados".

No Curral das Freiras, Herlanda Amado disse que "a CDU há muito que apresentou este problema ambiental. Há muito alertámos para os problemas associados à implantação do teleférico no Curral das Freiras, que irá descaracterizar a paisagem, com impactos ambientais muito negativos. Quando a CDU, ainda em Setembro passado, durante a campanha autárquica, alertou para este monstro, todos disseram que não fazia sentido aquela preocupação. Uma vez mais, o tempo veio a dar-nos razão. Agora o Governo Regional avançou com as expropriações de terrenos e com a declaração de utilidade pública para o teleférico no Curral das Freiras, um projecto extremamente negativo. Assim queiram as populações e, dando mais força à CDU, será possível garantir medidas de defesa do ambiente e do desenvolvimento".