PRODERAM paga mais 1,7 milhões de euros

Foi numa visita a uma exploração agrícola no Santo da Serra que o secretário regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural destacou o pagamento de 1,7 milhões de euros a 31 beneficiários, ao abrigo do Programa de Desenvolvimento Rural da Região Autónoma da Madeira (PRODERAM 2020).

Humberto Vasconcelos visitou esta tarde a propriedade de um jovem agricultor, na referida freguesia do concelho de Santa Cruz, dedicada à produção de tomate arbóreo, também conhecido por tomate inglês ou tamarilho, e maçãs, em modo de produção biológico.

Na ocasião, o governante destacou a importância destes apoios. “Este jovem agricultor, que é um exemplo para todos nós, candidatou-se aos apoios que estão previstos no Programa de Desenvolvimento Rural da Região Autónoma da Madeira (PRODERAM 2020), vai receber, na próxima segunda-feira, mais um pagamento referente às medidas de investimento aprovadas. É um dos 31 beneficiários que vai garantir verbas no início deste ano, da primeira transferência de 2022, num valor global que ultrapassa os 1,7 milhões de euros”, disse Humberto Vasconcelos.

O secretário regional com a pasta da Agricultura esclareceu que estas verbas "são co-financiadas pelo FEADER, no âmbito do PRODERAM 2020, e correspondem a uma dotação do Orçamento da Região na ordem dos 303 mil euros”.

as 31 candidaturas beneficiadas, "dizem respeito a projectos aprovados em várias medidas, entre os quais se destacam apoios à participação dos agricultores que aderiram pela primeira vez a um regime de qualidade, tais como a Agricultura Biológica, Denominação de Origem Protegida e Indicação Geográfica Protegida, outros que indicam a realização de investimento em explorações agrícolas, bem como projectos de cooperação entre diversos agentes no meio rural, em tecnologias florestais e na transformação, mobilização e comercialização de produtos florestais, criação de negócio em espaço rural, valorização do património rural e serviços básicos para a população rural”, explicou o governante.